Ramazan Bayramı bu yıl corona virüsün gölgesinde yaşanıyor. Sokağa çıkma yasağı devam ederken bayramda market ve bakkalların açık olup olmadığı araştırılıyor. İnternette sıklıkla 'Bayramda marketler ve bakkallar açık mı? 26 Mayıs marketler açık mı? Bugün marketler açık mı? Bayramın 3. günü marketler açık mı? Bezinlikteki marketler açık mı? Bayramda Şok, A101, BİM, Migros çalışıyor mu, internetten sipariş alınıyor mu?' soruları ön plana çıkıyor. İşte marketler ve bakkallar ile ilgili merak edilenler...

Ramazan Bayramı ilk kez corona virüsün gölgesinde evlerde kutlanıyor. Salgın nedeniyle sokağa çıkma yasağı bayramda da devam ediyor. Bakkallar ve marketlerin bayramda belli saatlerde açık olup olmadığını merak eden ihtiyaçlarını gidermek isteyen pek çok kişi internette 'Bayramda marketler ve bakkallar açık mı? 26 Mayıs marketler açık mı? Bugün marketler açık mı? Bayramın 3. günü marketler açık mı? Bezinlikteki marketler açık mı? Bayramda Şok, A101, BİM Migros çalışıyor mu, internetten sipariş alınıyor mu?' sorularını merak ediyor. İşte bayramın 3. gününde marketler ve bakkallar ile ilgili merak edilen soruların cevapları...

24-26 Mayıs arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmeler kapalı olacak.

23-26 Mayıs'ta ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacaktır. Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilecek."

BAYRAMDA NERELER AÇIK?

Genelgede, 22 Mayıs saat 00.00 ile 26 Mayıs saat 00.00 arasında 81 ilin sınırları içinde bulunan vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanacağı belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla, market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler, sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 21 Mayıs perşembe ve 22 Mayıs cuma günü market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler saat 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edebilecek. Kısıtlamanın olduğu cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

İNTERNETTEN SİPARİŞ ALINIYOR MU?

Bayram kapalı olan market ve bakkallar 24-26 Mayıs tarihleri arasında internetten de satış yapamıyor.

BAYRAMIN 3. GÜNÜ BAKKALLAR VE MARKETLER AÇIK MI?

24-26 Mayıs arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmeler kapalı olacaktır. 23-26 Mayıs'ta ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacaktır. Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilecek."