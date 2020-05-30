Bugün marketler açık mı? Bakkallar ve marketler saat kaça kadar açık?

Corona virüs salgını sonrası alınan tedbirler yerini yavaş yavaş normalleşmeye bırakıyor. Normal yaşama geçiş belirlenen normalleşme takvimine göre yapılıyor. Yasakların kalkacağı 1 Haziran öncesi bugün ve yarın son haftasonu sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Büyükşehir statüsüne sahip 15 ilde geçerli olan, 30-31 Mayıs sokağa çıkma yasağında pek çok kişi temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla internette "Bugün marketler açık mı? Bugün ve yarın marketler açık mı? Marketler cumartesi ve pazar açık mı? 30 Mayıs marketler açık mı? 30 Mayıs cumartesi marketler açık mı? Bakkallar ve marketler saat kaça kadar açık?" sorularına yanıt arıyor. İşte 30 Mayıs Cumartesi market çalışma saatleri...

Corona virüsü tedbirleri kapsamında getirilen tedbirler normalleşme takvimi kapsamında hayata geçiriliyor. Alınan sıkı tedbirler yerini yavaş yavaş normalleşmeye bırakıyor. 1 Haziran'dan itibaren mart ayından bu yana alınan sıkı tedbirler normalleşme ile birlikte biraz daha hafifleyecek. Yasakların kalkacağı 1 Haziran öncesi bugün ve yarın son haftasonu sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Büyükşehir statüsüne sahip 15 ilde geçerli olan, 30-31 Mayıs sokağa çıkma yasağında pek çok kişi temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla sokağa çıkıp çıkamayacağını ve bugün marketlerin açık olup olmadığını merak ediyor. İnternette sıklıkla "Bugün marketler açık mı? Bugün ve yarın marketler açık mı? Marketler cumartesi ve pazar açık mı? 30 Mayıs marketler açık mı? 30 Mayıs cumartesi marketler açık mı? Bakkallar ve marketler saat kaça kadar açık?" soruları araştırılıyor. İşte 30 Mayıs Cumartesi maket ve bakkalların çalışma saatleri...

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında alınan kararları doğrultusunda İçişleri Bakanlığı hafta sonu genelgesinin yayınladı.

BUGÜN MARKETLER AÇIK MI? MARKETLER SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata olan etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla alınan kararda Cumartesi günü de belirli saatler içerisinde hizmet vermesine izin veriliyor.

Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Büyükşehir statüsündeki Ankara Van ve Zonguldak illerimizde 29.05.2020 tarihi saat 24.00 ile 31.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verilmiştir” denildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre;

Sokağa çıkma kısıtlaması 30 ve 31 Mayıs tarihlerinde olmak üzere toplamda 48 saat sürecek. 30 Mayıs Cumartesi günü yani bugün market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebilecek.

Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 18 yaş ve altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.