Bugün kargolar çalışıyor mu, 19 Mayıs’ta PTT ve kargolar açık mı, Aras, MNG, Sürat, Yurtiçi kargo dağıtım yapacak mı?

19 Mayıs'ta kargolar açık mı, kapalı mı 2021? 19 Mayıs günü resmi tatil olduğundan kargoların açık olup sorgulanıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanırken kargo verecekler ve kargo bekleyenler kargolar firmalarının çalışma durumlarını ve saatlerini merak ediliyor. Peki, bugün kargolar çalışıyor mu, Aras, MNG, Sürat, Yurtiçi kargo dağıtım yapacak mı?

19 Mayıs'ta kargolar açık mı? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda kargo firmalarının çalışıp çalışmadığı araştırılıyor. Peki bugün kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?

19 MAYIS'TA KARGOLAR AÇIK MI?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil ve kargoların çalışma durumu kargo şirketlerine göre değişiklik gösterebiliyor.

YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Yurtiçi Kargo'nun Cumartesi günleri 09.00-13.00 saatleri arasında standart işleyişi devam etmekte olup, 13.00-17.00 saatleri arasında müşterilerin gönderilerinin kabulü ve teslimi sadece Yurtiçi Kargo şubelerinde yapılmaktadır.

ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Hafta sonu cumartesi günleri 09:30'dan 15.00'a kadar hizmet vermeye devam eden Aras kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Hafta sonu Cumartesi çalışma saatleri: 08:30 – 14:00 olan MNG kargo pazar günleri kapalıdır.

SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

SÜRAT kargo tarafından Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma yani hafta içi 08.30 ile 18.00 arası dağıtım yapılmaktadır.

UPS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

UPS mesai başlangıç saati 09:00'dir. Kapanış saati şubelere göre değişebiliyor. UPS Kargo şirketleri genellikle saat 18:00'de kapanırken, bazıları da 19:00'de kapanmaktadır.