Bugün kargolar açık mı 2021, arefe günü kargolar çalışıyor mu? İşte PTT, Aras, MNG, Yurtiçi, UPS kargo firmalarının bayram çalışma saatleri

Kargolar arefe günü çalışıyor mu, arefe günü kargolar açık mı? sorusu bayrama az bir süre kala en çok merak edilen soruların başında yer alıyor. Kargo firmalarının arefe günü çalışıp çalışmayacağını merak eden vatandaşlar arama motorlarına yöneldi. MNG Kargo, Aras Kargo, Sürat Kargo, USP Kargo, PTT Kargo, TNT Kargo, DHP Kargo firmaları arefe günü açık mı 2021? İşte, Arefe Günü ve Ramazan Bayramı kargo çalışma saatleri…

Kargolar arefe günü açık mı, çalışıyor mu? sorusu sipariş verecek ya da gönderecekler tarafından sorgulanıyor. Bayram tatilinde kargo firmalarının çalışıp çalışmadığı firmalar tarafından alınan kararla belirleniyor. Kargo şirketlerinin, bu yıl tam kapanmaya denk gelen bayram döneminde nasıl bir karar alacağı henüz netleşmedi. İçişleri Bakanlığı'nın bayramda kargolar için aldığı karar şu şekilde belirtildi:

"Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar yasaktan muaf sayılacak.

KARGOLAR AREFE GÜNÜ ÇALIŞIYOR MU?

Ramazan Bayramı arefesi 12 Mayıs 2021 Çarşamba gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 13 Mayıs 2021 Perşembe günü başlayacak.

MNG Kargo, Aras Kargo, Sürat Kargo, USP Kargo, PTT Kargo, TNT Kargo, DHP Kargo gibi kargo firmaları bayramda açık olmayacak. Kargo firmalarının bazılar ise arefe günü yarım gün çalışırken bazı kargo firmaları tam gün hizmet veriyor.