Bugün Kabine Toplantısı saat kaçta başlayacak? 2021 Kabine Toplantısı gündemi, konusu ve olası kararları…

Kabine Toplantısı saat kaçta, ne zaman? Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yılın ilk kabine toplantısına bugün Beştepe’de başkanlık edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda ABD ve AB ile yeni yol haritası, reform çalışmaları, yerli aşı çalışmaları, alı aşı takvimi, koronavirüs kısıtlamalarının etkisi ve yeni kararların ele alınması bekleniyor. İşte 2021 Kabine Toplantısı konusu ve olası kararları...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün (11 Ocak 2020 Pazartesi) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Yılın ilk kabine toplantısında, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin değerlendirileceği toplantıda önümüzdeki dönemde atılacak adımların masaya yatırılması beklenirken, bakanlıkların atacağı adımlar ve hayata geçirilecek projeler de değerlendirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması planlanan toplantıda, vaka sayılarındaki seyir ile yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı, mevcut tedbirlerin ne zamana kadar uygulanmaya devam edileceği gibi konuların da gündeme gelmesi bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı saat kaçta? 2021 yılının ilk Kabine Toplantısı gündemi ve olası kararları...

Kabine Toplantısı saat kaçta?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısının saat 15.00'te başlaması bekleniyor.

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre, bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlamalarının vaka sayısına etkisi, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyük şehirlerdeki son durum, yerli aşı çalışmaları tüm yönleriyle konuşulacak.

Aşılamanın başlamasıyla hafta içi kısıtlamaları ve hafta sonu yasakları dahil olmak üzere lokal bazda kontrollü/kademeli şekilde esnetme adımlarının atılabileceği belirtiliyor.

Bakan Koca aşı ile ilgili sunum yapacak!

Toplantıda en geç nisan ayına kadar kullanıma hazır hale gelmesi beklenen yerli aşı ve aşılama süreçleri konusunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sunum yapması bekleniyor.

Yeni yıldaki kısıtlamaların koronavirüs tablosuna yansıması ve Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda yeni tedbirler ya da kısıtlamalarda esnetme kararının alınıp alınmaması konusunda da son karar verilecek. Üniversitelerde yüz yüze eğitimin kademeli ve kontrollü şekilde başlatılması için olası tarihlerin de konuşulması bekleniyor.

AB gündemi de ele alınacak

Kabinenin bir diğer önemli gündem maddesi ABD ve AB ile yeni dönem olacak. Bu kapsamda ABD’de Donald Trump taraftarlarının Kongre baskını değerlendirilecek. ABD ve AB ile başlatılacak yeni dönemde atılacak adımların konuşulacağı kabinede Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı videokonferans görüşmesiyle ilgili bilgi verecek. AB ile açılacak yeni sayfa çerçevesinde istişare mekanizmalarının geliştirilmesi ve ilişkilerde güvenin yeniden tesisi, diyalog temaslarının yeniden başlatılması için yapılması gerekenlerle ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bir sunum yapması planlanıyor.

Türkiye ile AB arasındaki yeni dönem diplomasi trafiğinin önümüzdeki günlerde artması bekleniyor. Toplantıda ABD’nin seçilmiş Başkanı Joe Biden’in görevi devralmasının ardından Ankara-Washington ilişkilerinin yol haritası da ele alınacak.

Cumhurbaşkanı’ndan reform lansmanı

Toplumun tüm kesimleriyle istişare halinde hazırlıkları süren ekonomi ve hukuk alanındaki reform çalışmaları da kabinenin bir diğer gündem başlığı olacak. Toplantıda ekonomideki son gelişmeler, kurdaki düşüş, faiz politikası hakkında değerlendirmeler yapılacak. Erdoğan’ın Beştepe’de lansman toplantısıyla açıklayacağı reform başlıkları konusunda Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, kabineye brifing verecek. Toplantıda alınan kritik kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasıyla kamuoyuna açıklayacak.