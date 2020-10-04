Gazetevatan.com » Gündem » Bugün İstanbul'da bayrağını alan oraya koştu!
Bugün İstanbul'da bayrağını alan oraya koştu!
İstanbul'da yaşayan Azerbaycanlılar, ülkelerinin kendi topraklarında Ermenistan'a karşı verdiği mücadeleyi desteklemek için bir araya geldi.
İstanbul Üniversitesi Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Topluluğu çağrısı ve çeşitli derneklerin katkılarıyla çok sayıda Beyazıt Meydanı'nda toplanan kalabalık Ermenistan'a karşı verilen mücadele için ülkelerini destekledi.
İstanbul Üniversitesi Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Topluluğu çağrısı ve çeşitli derneklerin katkılarıyla çok sayıda Beyazıt Meydanı'nda toplanan kalabalık Ermenistan'a karşı verilen mücadele için ülkelerini destekledi.