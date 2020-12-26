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Bugün ilk onlar geldi! Buz tutmasın diye bu sefer...
Kayak sezonunun açılmasının ardından Ukrayna’dan tatil yapmak üzere Erzurum'a gelen ilk turist kafilesini taşıyan uçak havalimanına indi. 190 yolcuyu taşıyan uçak hava sıcaklığının sıfırın altında 21,3 derece olduğu havalimanında buz tutma riskine karşı, su takıyla karşılanmadı. Ateşleri ölçülen ilk turist kafilesine havalimanında gül, dezenfektan, maske ve şehir rehber broşürü hediye edildi.