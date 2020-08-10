Bugün hava nasıl olacak? Yağmur ve fırtına geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 10 Ağustos Pazartesi günü hava durumu raporu yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre Batı Karadeniz, Ege Bölgesi’nin iç kısımları ve Akdeniz Bölgesi için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Öte yandan Marmara’nın güney batısı için de Meteoroloji’den şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısı geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimleri ile Akdeniz 'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz 'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ile Bursa Eskişehir , Çankırı çevreleri, Ankara 'nın kuzey ve batısı, Konya 'nın batı kesimleri, Sivas ve Kayseri 'nin doğu ilçeleri, Ordu 'nun iç kesimleri, Erzincan ve Malatya 'nın batısı ile Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Osmaniye Hatay kıyıları, Kahramanmaraş 'ın batı kesimleri ile gece saatlerinden sonra Rize çevreleri ve Artvin 'in kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI

Yağışların; Osmaniye, Hatay kıyıları ve K. Maraş'ın batı kesimleri ile gece saatlerinden sonra Rize çevreleri ve Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Rüzgarın; Marmara 'nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

Üç büyük şehir için ise hava durumu şu şekilde:

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı