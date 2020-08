Bugün hava nasıl olacak? Yağmur ve fırtına geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimleri ile Akdeniz 'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz 'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ile Bursa Eskişehir , Çankırı çevreleri, Ankara 'nın kuzey ve batısı, Konya 'nın batı kesimleri, Sivas ve Kayseri 'nin doğu ilçeleri, Ordu 'nun iç kesimleri, Erzincan ve Malatya 'nın batısı ile Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Osmaniye Hatay kıyıları, Kahramanmaraş 'ın batı kesimleri ile gece saatlerinden sonra Rize çevreleri ve Artvin 'in kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.