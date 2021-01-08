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Bugün hava nasıl olacak? Türkiye genelinde yağış

08 Ocak 2021 Cuma - 7:28 | Son Güncelleme : 08 01 2021 - 7:28

Meteoroloji'nin son dakika hava durumu raporuna göre, İstanbul'un Avrupa yakasıyla birlikte Trakya, Çanakkale, Muğla, Antalya, Isparta, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Burdur’un doğu kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Ülke genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edecek.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, İstanbul’un Avrupa Yakası, Çanakkale, Muğla, Antalya, Isparta, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Burdur’un doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
 
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
 
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Çanakkale çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nın yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batısında güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 Km/Saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
 
EDİRNE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
 
İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde Avrupa Yakası yağmurlu
 
KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
 
SAKARYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
 
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
 
A.KARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı bulutlu
 
DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı bulutlu
 
İZMİR °C, 19°C
Parçalı bulutlu
 
MANİSA °C, 18°C
Parçalı bulutlu
 
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
 
ADANA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
 
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
 
HATAY °C, 17°C
Parçalı bulutlu
 
ISPARTA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
 
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
 
ANKARA °C, 13°C
Parçalı bulutlu
 
ÇANKIRI °C, 10°C
Parçalı bulutlu
 
ESKİŞEHİR °C, 15°C
Parçalı bulutlu
 
KONYA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
 
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) gece saatlerinden itibaren; Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
 
BOLU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) gece saatlerinden itibaren yağmurlu
 
DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) gece saatlerinden itibaren yağmurlu
 
KASTAMONU °C, 8°C
Parçalı bulutlu
 
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) gece saatlerinden itibaren yağmurlu
 
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
 
AMASYA °C, 13°C
Parçalı bulutlu
 
RİZE °C, 16°C
Parçalı bulutlu
 
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı bulutlu
 
TRABZON °C, 17°C
Parçalı bulutlu
 
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
 
ERZURUM °C, 2°C
Parçalı bulutlu
 
KARS °C, -2°C
Parçalı bulutlu
 
MALATYA °C, 3°C
Parçalı bulutlu
 
VAN °C, 6°C
Parçalı bulutlu
 
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeyinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
 
DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı bulutlu
 
GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı bulutlu
 
SİİRT °C, 14°C
Parçalı bulutlu
 
ŞANLIURFA °C, 17°C
Parçalı bulutlu
 
 

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