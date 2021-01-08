Bugün hava nasıl olacak? Türkiye genelinde yağış

Meteoroloji'nin son dakika hava durumu raporuna göre, İstanbul'un Avrupa yakasıyla birlikte Trakya, Çanakkale, Muğla, Antalya, Isparta, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Burdur’un doğu kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Ülke genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edecek.

Antalya, Isparta, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya İstanbul ’un Avrupa Yakası, Çanakkale, Muğla Bolu , Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Burdur ’un doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Çanakkale çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nın yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batısında güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 Km/Saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde Avrupa Yakası yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SAKARYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 19°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı Akdeniz 'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 17°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 10°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) gece saatlerinden itibaren; Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) gece saatlerinden itibaren yağmurlu

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) gece saatlerinden itibaren yağmurlu

KASTAMONU °C, 8°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) gece saatlerinden itibaren yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 13°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 16°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 2°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, -2°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 3°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 6°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeyinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 15°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 14°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 17°C

Parçalı bulutlu