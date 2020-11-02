Bugün hava nasıl olacak? Sağanak yağış uyarısı!

Günlerdir düşen hava sıcaklıklarının ardından vatandaşlar, arama motorlarında güncel hava durumunu araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de yapılan son tahminleri paylaştı. Buna göre Ülkemizde, Ordu'nun doğusu, Giresun, Trabzon, Rize ile Artvin'in kuzey ilçeleri yağmurlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz ile Sivas sağanak yağışlı ve kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olacak.
SICAKLIK
Yapılan son incelemelere göre, ülkemizin doğu kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği düşünülüyor.
KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT!
Zaman zaman şiddetini arttıran rüzgarların ise Doğu Anadolu'da batı ve ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği düşünülüyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI GELDİ!
Meteoroloji uzmanları, Trabzon, Rize, Ordu'nun doğusu, Giresun ve Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanacak olumsuzluklara karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.
İŞTE İŞTE İL İL TAHMİNİ HAVA SICAKLIKLARI
BURSA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 17°C
İZMİR °C, 20°C
Az bulutlu
KÜTAHYA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 20°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ADANA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 18°C
Parçalı bulutlu
ANKARA °C, 13°C
Parçalı az bulutlu
ÇANKIRI °C, 14°C
Parçalı az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı az bulutlu
DÜZCE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları aralıklı sağanak yağışlı
RİZE °C, 18°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 17°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor
ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KARS °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MALATYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
VAN °C, 16°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
GAZİANTEP °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
SİİRT °C, 22°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ŞANLIURFA °C, 22°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.