Bugün hava nasıl olacak? Sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yapılan son hava tahminlerini açıkladı. Buna göre uzmanlar bazı bölgelere kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Trabzon, Günlerdir düşen hava sıcaklıklarının ardından vatandaşlar, arama motorlarında güncel hava durumunu araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de yapılan son tahminleri paylaştı. Buna göre Ülkemizde, Ordu 'nun doğusu, Giresun Rize ile Artvin 'in kuzey ilçeleri yağmurlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu , Doğu Akdeniz ile Sivas sağanak yağışlı ve kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olacak.

SICAKLIK

Yapılan son incelemelere göre, ülkemizin doğu kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği düşünülüyor.

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT!

Zaman zaman şiddetini arttıran rüzgarların ise Doğu Anadolu 'da batı ve ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği düşünülüyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI GELDİ!

Meteoroloji uzmanları, Trabzon, Rize, Ordu'nun doğusu, Giresun ve Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanacak olumsuzluklara karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.

İŞTE İŞTE İL İL TAHMİNİ HAVA SICAKLIKLARI

BURSA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 17°C

İZMİR °C, 20°C

Az bulutlu

KÜTAHYA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 20°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 13°C

Parçalı az bulutlu

ÇANKIRI °C, 14°C

Parçalı az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı az bulutlu

DÜZCE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları aralıklı sağanak yağışlı

RİZE °C, 18°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor

ERZURUM °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KARS °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MALATYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

VAN °C, 16°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GAZİANTEP °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SİİRT °C, 22°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ŞANLIURFA °C, 22°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.