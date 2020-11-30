Bugün hava nasıl olacak? Sağanak ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftanın hava raporlarını yayımladı. Bugünden itibaren sıcaklıklar düşerken sağanak yağış ve fırtına etkili olacak.

Meteoroloji tarafından yapılan son dakika açıklamasında yeni hafta ile birlikte kış mevsimi kendini iyiden iyiye hissettirmeye başlayacak. Yapılan son değerlendirmelere göre bazı illerimizde sağanak yağış etkisini sürdürürken bazı illerimizde ise gök gürültülü sağanak yağışlı ve fırtına etkili olacak...

Yağışlarla birlikte sıcaklıklar düşecek iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görülecek. Peki bu hafta hava nasıl olacak?

30 KASIM 2020 HAVA DURUMU

Muğla, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun güney ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara , Doğu Akdeniz , Güneydoğu Anadolu Antalya ve Isparta çevreleri ile İzmir ve Aydın 'ın kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığı bazı bölgelerde düşerken bazı bölgelerimizde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği kaydedildi.

Rüzgar genellikle güney yönlerden, Doğu Akdeniz ile kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzeyi ile gece saatlerinde bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor. Öğle saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km)olarak eseceği tahmin ediliyor.

BURSA Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu 17°C

İSTANBUL Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu 14°C

KIRKLARELİ Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu 12°C

KOCAELİ Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu 17°C

EGE BÖLGESİ

Ege Bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Muğla çevreleri ile İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Öğle saatlerinden itibaren rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km)olarak eseceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR Parçalı, yer yer çok bulutlu 10°C

İZMİR Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kıyı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı 16°C

MANİSA Parçalı, yer yer çok bulutlu 16°C

MUĞLA Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı, 13°C

AKDENİZ BÖLGESİ

Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya ve Isparta çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 22°C

ANTALYA Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 18°C

HATAY Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 17°C

ISPARTA Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı 10°C

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA Parçalı ve az bulutlu 11°C

ÇANKIRI Parçalı ve az bulutlu 9°C

ESKİŞEHİR Parçalı ve az bulutlu, 10°C

KONYA Parçalı, yer yer çok bulutlu 9°C

BATI KARADENİZ BÖLGESİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Batı Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU Parçalı ve az bulutlu 11°C

DÜZCE Parçalı ve az bulutlu 15°C

SİNOP Az bulutlu 16°C

ZONGULDAK Az bulutlu 15°C

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 12°C

Az bulutlu

RİZE °C, 16°C

Az bulutlu

SAMSUN °C, 18°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM Parçalı ve az bulutlu 7°C

HAKKÂRİ Parçalı, yer yer çok bulutlu 6°C

KARS Parçalı ve az bulutlu 6°C

VAN Parçalı, yer yer çok bulutlu 9°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde batısı ile gece saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 14°C

GAZİANTEP Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 14°C

SİİRT Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 13°C

ŞANLIURFA Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 16°C