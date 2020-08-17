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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji saat verdi! Yağmur uyarısı

17 Ağustos 2020 Pazartesi - 8:40 | Son Güncelleme : 17 08 2020 - 8:40

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 17 Ağustos hava durumu raporu yayınlandı. Haftanın ilk iş gününde başta çalışanlar olmak üzere dışarıda iş olanlar “Bugün hava durumu nasıl?” sorusunun cevabını merak edip araştırıyor. Hemen belirtelim ki iki bölge için sağanak uyarısı yapılırken diğer bölgelerde gün içerisinde güneşli veya parçalı bulutlu havanın etkili olması bekleniyor.


17 Ağustos Pazartesi raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günün ilk saatleriyle birlikte kamuoyuyla paylaşıldı. Bugün dışarıda işi olanlar başta çalışanlar olmak üzere “Bugün hava durumu nasıl?” sorusunun cevabını merak edip araştırıyor. Yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzey doğusunda öğle saatlerinden akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Bununla birlikte yurdun diğer kesimleri için ise herhangi bir uyarı bulunmuyor.
 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Rize ve Artvin çevreleri, Ordu, Giresun ve Trabzon’un iç kesimleri ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
 
Üç büyük ilimiz için hava durumu tahminleri ise şu şekilde:
 
İSTANBUL °C, 29°C
 
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Parçalı ve az bulutlu
 
İZMİR °C, 33°C
 
Az bulutlu ve açık
 
ANKARA °C, 28°C
 
Az bulutlu ve açık
 

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