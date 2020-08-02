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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yağış uyarısı

02 Ağustos 2020 Pazar - 7:50 | Son Güncelleme : 02 08 2020 - 7:50

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son dakik açıklamalarına göre, Edirne ve çevresinde kuvvetli gök gürültülü sağanak ile yerel dolu yağışı bekleniyor. Rize ve Artvin çevrelerinde de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava etkili olacak.


MGM'den gelen son hava durumu değerlendirmelerine göre, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz,Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın iç kesimleri ile Sakarya ve Kocaeli'nin kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte, il il hava durumu raporu.
 
MARMARA
Az bulutlu ve açık,zamanla Trakya parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın iç kesimleri ile Sakarya ve Kocaeli'nin kuzey kesimlerinin yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
EDİRNE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
İSTANBUL °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
 
KIRKLARELİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
KOCAELİ °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
AFYONKARAHİSAR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
 
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
 
MANİSA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
 
MUĞLA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
 
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
 
ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
 
HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
 
OSMANİYE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
 
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
ANKARA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
 
ÇANKIRI °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ESKİŞEHİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
 
KONYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
 
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, öğleden sonra parçalı ve çok bulutlu kısa süreli mevzi sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
BOLU °C, 29°C
Az bulutlu, öğleden sonra parçalı çok bulutlu ve kısa süreli mevzi sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
DÜZCE °C, 32°C
Az bulutlu, öğleden sonra parçalı çok bulutlu ve kısa süreli mevzi sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
KASTAMONU °C, 30°C
Az bulutlu, öğleden sonra parçalı çok bulutlu ve kısa süreli mevzi sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
ZONGULDAK °C, 27°C
Az bulutlu, öğleden sonra parçalı çok bulutlu ve kısa süreli mevzi sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
 
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu,Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
 
AMASYA °C, 34°C
Parçalı bulutlu
 
RİZE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
 
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra kuzeydoğu kesimlerinin parçalı çok bulutlu ve kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
ERZURUM °C, 29°C
Parçalı az bulutlu, öğleden sonra parçalı çok bulutlu, kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
 
KARS °C, 25°C
Parçalı az bulutlu, öğleden sonra parçalı çok bulutlu, kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
 
MALATYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
 
VAN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
 
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
 
GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
 
SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
 
ŞANLIURFA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
 

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