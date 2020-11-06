Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yağış, rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji yapılan son hava tahminlerini paylaştı. Uzmanlar bazı bölgelerdeki vatandaşlara yağış, rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Uzmanlar, Doğu Anadolu'yu Doğu Karadeniz'e bağlayan karayolunun Kop ve Ovit geçitlerinde yoğun kar beklendiğini açıkladı.

METEOROLOJİ'DEN YAĞIŞ, RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji uzmanları, Hakkari, Doğu Karadeniz, Şırnak bölgelerinde beklenen yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar, trafikte aksamalar, görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır uyarısında bulundu.

Rüzgarların ise İç Anadolu, Kuzey Ege kıyıları, Marmara'nın batısı kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar, Karadeniz sahil şeridinde fırtınaya bağlı yüksek dalga oluşum riski vb.) dikkati ve tedbirli olunması yönünde uyarılarda bulunuldu.

BAZI İLLERDE BEKLENEN TAHMİNİ SICAKLIKLAR İSE ŞU ŞEKİLDE;

BURSA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KÜTAHYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

MUĞLA °C, 22°C

Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu

ADANA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile İskenderun körfezi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 16°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ANKARA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

BOLU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

AMASYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

RİZE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, il genelinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 Kg/m2) olmak üzere sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri sabah ilk saatlerde karla karışık yağmurlu

KARS °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri sabah ilk saatlerde karla karışık yağmurlu

MALATYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğusu ile öğle saatlerinden sonra il geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu