Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yağış, rüzgar ve fırtına uyarısı

Günlük hava durumunu paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son verilerine göre, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir, Kırklareli kıyıları, Marmara'nın Doğusu, Karadeniz, Batı Akdeniz’in Toroslar mevkii, İskenderun Körfezi, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Hatay’ın kıyı kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor.
Ayırca günün erken saatlerinde Şırnak ve Hakkari'nin yüksekleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Van'ın güneyi Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağış bekelniyor. Yağmurun, Şırnak, Ordu, Doğu Karadeniz, Hakkari ve Van'ın güney kesimlerinde kuvvetli ve Artvin, Rize kıyılarında aşırı kuvvetli yağış bekleniyor.
Uzmanlar, Doğu Anadolu'yu Doğu Karadeniz'e bağlayan karayolunun Kop ve Ovit geçitlerinde yoğun kar beklendiğini açıkladı.
METEOROLOJİ'DEN YAĞIŞ, RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI
Meteoroloji uzmanları, Hakkari, Doğu Karadeniz, Şırnak bölgelerinde beklenen yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar, trafikte aksamalar, görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır uyarısında bulundu.
Rüzgarların ise İç Anadolu, Kuzey Ege kıyıları, Marmara'nın batısı kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar, Karadeniz sahil şeridinde fırtınaya bağlı yüksek dalga oluşum riski vb.) dikkati ve tedbirli olunması yönünde uyarılarda bulunuldu.
BAZI İLLERDE BEKLENEN TAHMİNİ SICAKLIKLAR İSE ŞU ŞEKİLDE;
BURSA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
KÜTAHYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
MUĞLA °C, 22°C
Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu
ADANA °C, 26°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile İskenderun körfezi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ANKARA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
BOLU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
AMASYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
RİZE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, il genelinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 Kg/m2) olmak üzere sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri sabah ilk saatlerde karla karışık yağmurlu
KARS °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri sabah ilk saatlerde karla karışık yağmurlu
MALATYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğusu ile öğle saatlerinden sonra il geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu