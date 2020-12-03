Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yağış, buzlanma ve don uyarısı

3 Aralık güncel meteorolojik veriler açıklandı. Buna göre uzmanlar Burdur’un doğusu, Muğla’nın kıyı kesimleri, Isparta’nın güneyi, Antalya ile sabah saatlerinde Mersin'in batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği öğrenildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, İç ve doğu bölgelerde, gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus hadisesi görüleceği öğrenildi.

HAVA SICAKLIKLARI ARTIYOR

Hava sıcaklıklarının ise Marmara bölgesinde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor.

Rüzgarların ise Doğu Akdeniz ile kuzeybatı kesimlerde zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen tahmini sıcaklıklar ise şu şekilde;

İstanbul: Megakent'te 14°C ortalama hava sıcaklığı bekleniyor ve parçalı ve çok bulutlu bir gün olacak.

İzmir: Şehirde ortalama 18°C'lik bir hava sıcaklığı bekleniyor ve parçalı ve az bulutlu bir gün olacak.

Adana: Gün içerisinde ortalama 21°C'lik bir hava sıcaklığı bekleniyor ve Parçalı bulutlu bir gün olacak.

Ankara: Başkent'te 13°C'lik bir hava sıcaklığı bekleniyor ve Parçalı bulutlu bir gün olacak.