Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sis, pus ve yağmur uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölge bölge uyarılarda bulundu. Havaların parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilirken sabah ve gece saatlerinde yağmur, pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Mevsim geçişlerinin yaşandığı şu günlerde meteoroloji 'den sis, pus ve yağmur uyarısı yapılırken vatandaşlara kritik uyarılar geliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara , İç Ege ve İç Anadolu 'nun batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

TÜM YURTTA HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle batı ve güneybatı, Marmara ve Kuzey Ege ile zamanla yurt genelinde doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 16°C Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 20°C Parçalı bulutlu

EGE'DE HAVA NASIL OLACAK?

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

İZMİR °C, 20°C Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 15°C Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 20°C Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 18°C Az bulutlu ve açık

AKDENİZ'DE HAVA NASIL OLACAK?

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU'DA HAVA NASIL OLACAK

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde batı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 16°C Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 15°C Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 16°C Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ'DE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 13°C Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 17°C Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 16°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 16°C Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ'DE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 18°C Parçalı bulutlu

RİZE °C, 15°C Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 15°C Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 15°C Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU'DA HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 7°C Parçalı bulutlu

HAKKÂRİ °C, 9°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KARS °C, 8°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu

VAN °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 15°C Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA NASIL OALCAK?

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), doğusu akşam saatlerinden itibaren 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğu, ilk saatlerde batısı güneydoğu, doğusu güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m; Görüş: İyi, siste zayıf.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan; Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatı, kuzeyi ilk saatlerde kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5, ila 1,5m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğu, Batı Akdeniz ’in doğusunda öğle ve akşam saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğu, öğle saatlerinde batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m; Görüş: İyi.