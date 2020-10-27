Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğüne bağlı uzmanlar son meteorolojik verileri değerlendirdi. Buna göre bazı bölgelere sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Günlerdir yurt genelinde değişiklik gösteren hava sıcaklıklarında tekrar bir oynama olacak. Buna göre bazı bölgelere sağanak yağış uyarısı geldi. Uzmanların yaptığı son incelemelere göre, Gece saatlerinden sonra İstanbul çevreleri ile Sakarya Kocaeli ve Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor. Sabah saatlerinde Marmara , Ege ve Batı Karadeniz 'de yer yer pus ve sis hadisesi yaşanacağı tespit edildi.

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT!

Son dönemde etkisini sık sık gösteren ve güney ve güneybatı yönlerden hafif esen rüzgarın ise ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA'DA SAĞANAK BEKLENİYOR

BURSA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE'DE PUS VE SİS HADİSESİ

İZMİR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ: AZ BULUTLU

ADANA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU : PARÇALI BULUTLU

ANKARA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ: PUS VE SİS HADİSESİ BEKLENİYOR

BOLU °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: AZ BULUTLU

AMASYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU: PARÇALI BULUTLU

ERZURUM °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU: PARÇALI VE AZ BULUTLU

DİYARBAKIR °C, 28°C

Az bulutlu1

GAZİANTEP °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 31°C

Az bulutlu