Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!

Günlerdir yurt genelinde değişiklik gösteren hava sıcaklıklarında tekrar bir oynama olacak. Buna göre bazı bölgelere sağanak yağış uyarısı geldi. Uzmanların yaptığı son incelemelere göre, Gece saatlerinden sonra İstanbul çevreleri ile Sakarya, Kocaeli ve Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor. Sabah saatlerinde Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de yer yer pus ve sis hadisesi yaşanacağı tespit edildi.
KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT!
Son dönemde etkisini sık sık gösteren ve güney ve güneybatı yönlerden hafif esen rüzgarın ise ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA'DA SAĞANAK BEKLENİYOR
BURSA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE'DE PUS VE SİS HADİSESİ
İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ: AZ BULUTLU
ADANA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU: PARÇALI BULUTLU
ANKARA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ: PUS VE SİS HADİSESİ BEKLENİYOR
BOLU °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ: AZ BULUTLU
AMASYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU: PARÇALI BULUTLU
ERZURUM °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU: PARÇALI VE AZ BULUTLU
DİYARBAKIR °C, 28°C
Az bulutlu1
GAZİANTEP °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 31°C
Az bulutlu