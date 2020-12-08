Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak, kar ve sis uyarısı!

8 Aralık güncel meteorolojik veriler açıklandı. Meteoroloji uzmanları, bazı bölgelerde yaşayan vatandaşlara sağanak, kar ve sis uyarısında bulundu.

Öte yandan, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri yağmur ve kar şeklinde geçecek. Ayrıca Kuzeydoğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde, buzlanma ve don olayı bekleniyor. İç ve batı kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi görülecek.

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT

Meteoroloji uzmanları, Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi beklenen rüzgara karşı vatandaşları uyardı.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah erken saatlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 9°C, 13°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 11°C, 14°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 8°C, 12°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 12°C, 18°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak Güney Ege kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Aydın 'ın kıyı kesimleri ile Muğla çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 4°C, 10°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif yağmurlu

DENİZLİ 8°C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı

İZMİR 10°C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 7°C, 13°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, kıyıları yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya ve Mersin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 10°C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı

ANTALYA 13°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 8°C, 16°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı

MERSİN 13°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ANKARA 4°C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

ÇANKIRI 0°C, 9°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

ESKİŞEHİR 2°C, 12°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

KONYA 5°C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde sabah erken saatlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

BOLU 3°C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

DÜZCE 7°C, 16°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

KASTAMONU 0°C, 10°C

Parçalı çok bulutlu, bugün yağmurlu

ZONGULDAK 9°C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah saatlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

AMASYA 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 8°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

TOKAT 4°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yüksekler

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Malatya Erzincan , Tunceeli, Erzurum Kars ve Ardahan çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ERZURUM -5°C, 3°C

Parçalı çok bulutlu, kar yağışlı

KARS -4°C, 2°C

Parçalı çok bulutlu, kar yağışlı

MALATYA 1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

VAN -2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 2°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 4°C, 10°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

SİİRT 3°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 6°C, 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu