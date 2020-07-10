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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den o iller için kritik uyarı...

İHA |  10 Temmuz 2020 Cuma - 8:55 | Son Güncelleme : 10 07 2020 - 8:55

Yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun doğusu ile Bingöl ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Kars çevreleri ile Erzurum’un kuzeydoğu ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m) olması bekleniyor.


  Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
 
  Rüzgarın ise kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın kuzey ve batısında kuzeydoğu (poyraz) yönünden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. 
 
  Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 
 
  Ankara: Az bulutlu ve açık 31 
 
  İstanbul: Az bulutlu ve açık 30 
 
  İzmir: Az bulutlu ve açık 38 
 
  Adana: Az bulutlu ve açık 34 
 
  Antalya: Az bulutlu ve açık 37 
 
  Samsun: Parçalı bulutlu 28 
 
  Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 
 
  Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu ilçeleri yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24 
 
  Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 37 

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