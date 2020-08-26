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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den Marmara için flaş uyarı

26 Ağustos 2020 Çarşamba - 9:59 | Son Güncelleme : 26 08 2020 - 9:59

Marmara Bölgesi'nde, öğle saatlerinden sonra Trakya ile İstanbul'un batı ilçelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Öte yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve  değerlendirmelere göre, bölgenin batısında yer yer çok bulutlu ve parçalı hava  bekleniyor.
 
Öğle saatlerinden sonra Trakya (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) kesimi  ile İstanbul'un batı ilçeleri (Çatalca ve Silivri) yerel olmak üzere sağanak ve  yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
 
Bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmezken sıcaklıklar  mevsim normalleri civarında olacak.
 
Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği  tahmin ediliyor.
 
Öte yandan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
 
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 33
 
İstanbul: Parçalı bulutlu 30
 
Edirne : Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
Kırklareli: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve 
 
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 34
 
Bursa: Parçalı bulutlu 32
 
Adana: Parçalı ve az bulutlu 35
 
Antalya: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33
 
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28
 
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 27
 
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 27
 
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37
 

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