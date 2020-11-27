27 Kasım 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.342 0.00 EURO 9,4120 0.25
USD 7,8850 0.17 ALTIN 458,030 -0.85
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı

27 Kasım 2020 Cuma - 7:53 | Son Güncelleme : 27 11 2020 - 7:56

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Bütün bölgelerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.


Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İç ve Doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
 
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişikli olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor
 
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
 
BÖLGELERİMİZDE HAVA
 
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneydoğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
 
BURSA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
 
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
 
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
 
KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
 
EGE
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Ege'de yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
 
AFYONKARAHİSAR °C, 10°C
Az bulutlu
 
İZMİR °C, 18°C
Az bulutlu
 
MANİSA °C, 18°C
Az bulutlu
 
MUĞLA °C, 18°C
Az bulutlu
 
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Hataya çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
 
ADANA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
 
HATAY °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
ISPARTA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
 
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte , yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
 
ANKARA °C, 11°C
Az bulutlu
 
ÇANKIRI °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ESKİŞEHİR °C, 11°C
Az bulutlu
 
KONYA °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
 
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
 
BOLU °C, 10°C
Parçalı bulutlu
 
DÜZCE °C, 15°C
Parçalı bulutlu
 
SİNOP °C, 15°C
Parçalı bulutlu
 
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı bulutlu
 
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
 
AMASYA °C, 12°C
Parçalı bulutlu
 
RİZE °C, 14°C
Parçalı bulutlu
 
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı bulutlu
 
TRABZON °C, 14°C
Parçalı bulutlu
 
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
 
ERZURUM °C, 5°C
Parçalı bulutlu
 
HAKKÂRİ °C, 6°C
Parçalı bulutlu
 
KARS °C, 8°C
Parçalı bulutlu
 
VAN °C, 8°C
Parçalı bulutlu
 
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı bulutlu
 
GAZİANTEP °C, 13°C
Parçalı bulutlu
 
SİİRT °C, 13°C
Parçalı bulutlu
 
ŞANLIURFA °C, 17°C
Parçalı bulutlu
 

ETİKETLER

meteoroloji buzlanma don
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.