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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den bölge bölge sağanak yağış uyarısı!

25 Temmuz 2020 Cumartesi - 9:25 | Son Güncelleme : 25 07 2020 - 9:29

Hava durumu 25 Temmuz 2020 Cumartesi günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Giresun'un iç, Trabzon'un iç ve doğu, Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Giresun'un iç, Trabzon'un iç ve doğu, Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
HAVA SICAKLIĞI
 
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
 
RÜZGAR
 
Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile ülkenin doğu kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
 
BÖLGELERİMİZDE HAVA
 
MARMARA
 
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
EDİRNE °C, 35°C
 
Az bulutlu ve açık
 
İSTANBUL °C, 29°C
 
Az bulutlu ve açık
 
KIRKLARELİ °C, 30°C
 
Az bulutlu ve açık
 
KOCAELİ °C, 30°C
 
Az bulutlu ve açık
 
EGE
 
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
İZMİR °C, 32°C
 
Az bulutlu ve açık
 
KÜTAHYA °C, 32°C
 
Az bulutlu ve açık
 
MANİSA °C, 37°C
 
Az bulutlu ve açık
 
MUĞLA °C, 36°C
 
Az bulutlu ve açık
 
AKDENİZ
 
Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
ADANA °C, 35°C
 
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu
 
ANTALYA °C, 33°C
 
Az bulutlu ve açık
 
HATAY °C, 30°C
 
Az bulutlu ve açık
 
ISPARTA °C, 35°C
 
Az bulutlu ve açık
 
İÇ ANADOLU
 
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
ANKARA °C, 32°C
 
Az bulutlu ve açık
 
ÇANKIRI °C, 33°C
 
Az bulutlu ve açık
 
ESKİŞEHİR °C, 34°C
 
Az bulutlu ve açık
 
KONYA °C, 33°C
 
Az bulutlu ve açık
 
BATI KARADENİZ
 
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
BOLU °C, 29°C
 
Az bulutlu
 
DÜZCE °C, 33°C
 
Az bulutlu
 
KASTAMONU °C, 31°C
 
Az bulutlu
 
ZONGULDAK °C, 27°C
 
Az bulutlu ve açık
 
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
 
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un iç, Trabzon'un iç ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
AMASYA °C, 33°C
 
Az bulutlu
 
RİZE °C, 28°C
 
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
SAMSUN °C, 30°C
 
Parçalı ve az bulutlu
 
TRABZON °C, 26°C
 
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
DOĞU ANADOLU
 
Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinde bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 Km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
 
ERZURUM °C, 32°C
 
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzeydoğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
KARS °C, 30°C
 
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
MALATYA °C, 38°C
 
Az bulutlu ve açık
 
VAN °C, 32°C
 
Parçalı ve az bulutlu
 
GÜNEYDOĞU ANADOLU
 
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
DİYARBAKIR °C, 41°C
 
Az bulutlu ve açık
 
GAZİANTEP °C, 39°C
 
Az bulutlu ve açık
 
SİİRT °C, 38°C
 
Az bulutlu ve açık
 
ŞANLIURFA °C, 41°C
 
Az bulutlu ve açık
 

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