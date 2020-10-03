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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 7 ile flaş uyarı

03 Ekim 2020 Cumartesi - 9:13 | Son Güncelleme : 03 10 2020 - 9:13

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün yurt genelinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Karadeniz ve Doğu Anadolu'da ise yer yer yağış tahmin ediliyor. Sıcaklıklar yurdun batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Rize, Trabzon ve Ağrı çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimleri, Ordu ve Giresun’un iç kesimleri ve Van’ın kuzey kesimlerinin yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
Önemli bir değişiklik olmayacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
 
Genellikle batı ve güneybatı, zamanla kuzey ve iç kesimlerde yer yer kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
 
BÖLGELERİMİZDE HAVA
 
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
BURSA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
 
İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
 
KIRKLARELİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
 
KOCAELİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
 
EGE
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
AFYONKARAHİSAR °C, 23°C
Az bulutlu
 
İZMİR °C, 30°C
Az bulutlu
 
MANİSA °C, 32°C
Az bulutlu
 
MUĞLA °C, 29°C
Az bulutlu
 
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
ADANA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
 
HATAY °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ISPARTA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
 
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
 
KONYA °C, 26°C
Az bulutlu
 
SİVAS °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
 
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
BOLU °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
 
DÜZCE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
 
KASTAMONU °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Rize ve Trabzon çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimleri, Ordu ve Giresun’un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. .
 
AMASYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
 
RİZE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
SAMSUN °C, 24°C
Parçalı bulutlu
 
TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin doğusunun parçalı ve çok bulutlu, Ağrı çevreleri ile Van'ın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
ERZURUM °C, 23°C
Parçalı bulutlu
 
KARS °C, 22°C
Parçalı bulutlu
 
MALATYA °C, 27°C
Az bulutlu
 
VAN °C, 23°C
Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
DİYARBAKIR °C, 33°C
Az bulutlu
 
GAZİANTEP °C, 29°C
Az bulutlu
 
SİİRT °C, 31°C
Az bulutlu
 
ŞANLIURFA °C, 34°C
Az bulutlu

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