Bugün hava nasıl olacak? Marmara için kuvvetli fırtına uyarısı!

7 Ağustos hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Gün içerisinde dışarıda işi olanlar ise “Bugün hava durumu nasıl?” sorusunun cevabını merak edip araştırıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ise Kıyı Ege'de 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
TRAKYA İÇİN FIRTINA UYARISI
Rüzgarın Trakya'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.
Üç büyük şehir için 7 Ağustos Cuma günü kaydedilen hava durumu tahmini şu şekilde:
İSTANBUL °C, 28°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık