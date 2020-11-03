Bugün hava nasıl olacak? Kuvvetli yağış!

Uzmanların yaptıkları son değerlendirmelere göre ülkemizde, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Marmara'nın Doğusu, Düzce, Antalya, Sivas,ve Zonguldak çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği düşünülüyor. Ayrıca Adana ve Samsun çevrelerinde çarşamba günü gece saatlerinde yağış bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT
Öte yandan uzmanlar vatandaşlara kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI GELDİ
Salı gecesinden itibaren günü Adana ve Samsun çevrelerinde yerel olmak üzere şiddetli yağış bekleniyor ve vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiği açıklandı.
İL İL TAHMİNİ HAVA DURUMLARI:
BURSA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
İZMİR °C, 21°C
Az bulutlu
KÜTAHYA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ADANA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) gece saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 14°C
Parçalı az bulutlu
DÜZCE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) gece saatlerinde sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) gece saatlerinde sağanak yağışlı
AMASYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) gece saatlerinde sağanak yağışlı
RİZE °C, 19°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) gece saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 18°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KARS °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MALATYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 22°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı