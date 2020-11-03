Bugün hava nasıl olacak? Kuvvetli yağış!

Meteoroloji son hava tahminlerini açıkladı. Uzmanlar başta Marmara ve İç Anadolu olmak üzere birçok bölgeye sağanak uyarısında bulundu. Günlerdir düşen hava sıcaklıkları vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Meteorolojide yapılan son hava tahminlerini açıklayarak, havaların ısınmasını bekleyen vatandaşlara olumsuz yanıt verdi.

Uzmanların yaptıkları son değerlendirmelere göre ülkemizde, Doğu Anadolu , Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Akdeniz , Orta ve Doğu Karadeniz Marmara 'nın Doğusu, Düzce, Antalya Sivas ,ve Zonguldak çevreleri ile Kırklareli ’nin kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği düşünülüyor. Ayrıca Adana ve Samsun çevrelerinde çarşamba günü gece saatlerinde yağış bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT

Öte yandan uzmanlar vatandaşlara kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI GELDİ

Salı gecesinden itibaren günü Adana ve Samsun çevrelerinde yerel olmak üzere şiddetli yağış bekleniyor ve vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiği açıklandı.

İL İL TAHMİNİ HAVA DURUMLARI:

BURSA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İZMİR °C, 21°C

Az bulutlu

KÜTAHYA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) gece saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 14°C

Parçalı az bulutlu

DÜZCE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) gece saatlerinde sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 15°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) gece saatlerinde sağanak yağışlı

AMASYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) gece saatlerinde sağanak yağışlı

RİZE °C, 19°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) gece saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 18°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KARS °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MALATYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 22°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı