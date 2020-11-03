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Bugün hava nasıl olacak? Kuvvetli yağış!

03 Kasım 2020 Salı - 8:08 | Son Güncelleme : 03 11 2020 - 8:08

Meteoroloji son hava tahminlerini açıkladı. Uzmanlar başta Marmara ve İç Anadolu olmak üzere birçok bölgeye sağanak uyarısında bulundu. Günlerdir düşen hava sıcaklıkları vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Meteorolojide yapılan son hava tahminlerini açıklayarak, havaların ısınmasını bekleyen vatandaşlara olumsuz yanıt verdi.


Uzmanların yaptıkları son değerlendirmelere göre ülkemizde, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu,  İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Marmara'nın Doğusu, Düzce, Antalya, Sivas,ve Zonguldak çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği düşünülüyor. Ayrıca  Adana ve Samsun çevrelerinde çarşamba günü gece saatlerinde yağış bekleniyor.
 
KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT
 
Öte yandan uzmanlar vatandaşlara kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.
 
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI GELDİ
 
Salı gecesinden itibaren günü Adana ve Samsun çevrelerinde yerel olmak üzere şiddetli yağış bekleniyor ve vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiği açıklandı.
 
İL İL TAHMİNİ HAVA DURUMLARI:
 
BURSA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
 
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
 
İZMİR °C, 21°C
Az bulutlu
 
KÜTAHYA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ADANA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) gece saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
 
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
HATAY °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
ISPARTA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ANKARA °C, 14°C
Parçalı az bulutlu
 
DÜZCE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) gece saatlerinde sağanak yağışlı
 
KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı bulutlu
 
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) gece saatlerinde sağanak yağışlı
 
AMASYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) gece saatlerinde sağanak yağışlı
 
RİZE °C, 19°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
 
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) gece saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
 
TRABZON °C, 18°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
 
ERZURUM °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
 
KARS °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
 
MALATYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
 
DİYARBAKIR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
 
GAZİANTEP °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
SİİRT °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
ŞANLIURFA °C, 22°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
 

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