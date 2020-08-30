Bugün hava nasıl olacak! Kavrulacağız

Hafta sonu sevdikleriyle dışarıda plan yapanlar “Bugün hava durumu nasıl?” sorusunun cevabını merak edip araştırıyor. Merak edip araştıranlar için detayları haberimizde derledik. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 30 Ağustos hava durumu raporuna göre yurt genelinde yağış beklenmezken hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. 1 hafta boyunca sürecek çöl sıcakları öncesi uzmanlar, özellikle kalp rahatsızlığı olan vatandaşları ve yaşlıları, çok zaruri olmadıkça gündüz saatlerinde dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Doğu Karadeniz kıyılarının parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık