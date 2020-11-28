Bugün hava nasıl olacak! Kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney kesimlerinin parçalı ve yer yer çok, Cumartesi sabah saatlerinde Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yurdun büyük bir bölümünde etkili olmaya başlayan soğuk hava bazı bölgelerimizde kar yağışı şeklinde etkisini daha da hissettirecek. Meteoroloji 'den yapılan açıklamalara göre doğu ve güneydoğu bölgelerinin özellikle yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olması beklenirken batı da ise yer yer yağmurlu olmakla birlikte soğuk havanın etkili olacağı açıklandı.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA 3°C, 17°C

Az bulutlu

İSTANBUL 7°C, 14°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ 2°C, 12°C

Az bulutlu

KOCAELİ 9°C, 17°C

Az bulutlu

EGE

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 0°C, 10°C

Az bulutlu

İZMİR 8°C, 18°C

Az bulutlu

MANİSA 5°C, 18°C

Az bulutlu

MUĞLA 0°C, 17°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 8°C, 22°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 13°C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

HATAY 7°C, 17°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA 2°C, 15°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte genelinde hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA -2°C, 11°C

Az bulutlu

ÇANKIRI -3°C, 12°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR -2°C, 11°C

Az bulutlu

KONYA 0°C, 11°C

Az bulutlu

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU -2°C, 12°C

Az bulutlu

DÜZCE 2°C, 16°C

Az bulutlu

SİNOP 9°C, 17°C

Az bulutlu

ZONGULDAK 7°C, 15°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA -3°C, 15°C

Az bulutlu

RİZE 5°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 8°C, 18°C

Az bulutlu

TRABZON 9°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olmak bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM -7°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

HAKKÂRİ -3°C, 8°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

KARS -8°C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -3°C, 9°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 0°C, 14°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP 2°C, 13°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

SİİRT 7°C, 13°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA 8°C, 16°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu