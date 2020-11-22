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Bugün hava nasıl olacak! Kar geliyor

22 Kasım 2020 Pazar - 10:46 | Son Güncelleme : 22 11 2020 - 10:46

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre Doğu Karadeniz, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Tokat, Ardahan çevreleri ile Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu, Balıkesir ve Bursa'da yağış olacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Tokat ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Gece saatlerinden sonra ise Marmara bölgesinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esecek.
 
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
 
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 9
 
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı 12
 
İzmir: Az bulutlu 17
 
Adana: Parçalı ve az bulutlu 23
 
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yer yer yağmur ve sağanak yağışlı 14
 
Antalya: Az bulutlu 24
 
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12
 
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı 14
 
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 1
 
Diyarbakır: Az bulutlu 17
 

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