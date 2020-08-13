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Bugün hava nasıl olacak? İstanbul için günler sonra ilk yağmur uyarısı

13 Ağustos 2020 Perşembe - 8:32 | Son Güncelleme : 13 08 2020 - 8:32

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 13 Ağustos hava durumu raporu yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre yurdun kuzey kesimlerinde yani Karadeniz Bölgesi’nin sahil kesimlerinde ve Trakya’nın Karadeniz sahillerinde gün içerisinde yağmur bekleniyor. Öte yandan İstanbul’da da öğle saatlerinde Avrupa Yakası’nda bazı bölgelerde yağmurun etkili olması tahmin ediliyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Edirne ve Kırklareli, Tekirdağ'ın kuzeyi, İstanbul’un Avrupa yakasının kuzeyi ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
 
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
 
Rüzgarın Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
 
İSTANBUL °C, 31°C
 
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Avrupa yakasının kuzeyi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
İZMİR °C, 36°C
 
Az bulutlu ve açık
 
ANKARA °C, 31°C
 
Az bulutlu ve açık

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