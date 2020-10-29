Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da bu bölgelerde yaşayanlar dikkat

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda ve Tekirdağ çevrelerinde beklenen yağışlara dikkat şeklinde sarı kodlu uyarı yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için 'kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı' hava dalgasının etkili olacağını belirtti.

HAVA SICAKLIKLARI 5 DERECE AZALACAK

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların, batı kesimlerde 2-5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Muğla ve Antalya çevreleri ile Isparta'nın güney, Burdur'un doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-75 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde Avrupa yakasında kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 20°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; il genelinde kuvvetli (30-60 kg/m2),doğusunun iç kesimlerinde (Serik, Manavgat , İbradı) yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 27°C

Az bulutlu