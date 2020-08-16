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Bugün hava nasıl olacak? İki bölge için kuvvetli sağanak uyarısı!

16 Ağustos 2020 Pazar - 8:49 | Son Güncelleme : 16 08 2020 - 8:49

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 16 Ağustos Pazar günü hava durumu raporu yayınlandı. Hafta sonu sevdikleriyle plan yapanlar ise “Bugün hava durumu nasıl?” sorusunun cevabını merak edip araştırıyor. Yapılan son tahminlere göre Doğu Karadeniz ev Doğu Anadolu Bölgesi’nin kuzey doğusu için şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılırken diğer bölgeler için herhangi bir uyarı yapılmadı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ordu ve Giresun’un iç kesimleri, Rize, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
 
Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile zamanla güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
 
Üç büyük ilimizde ise hava durumu şu şekilde:
 
İSTANBUL °C, 28°C
 
Parçalı ve az bulutlu
 
İZMİR °C, 34°C
 
Az bulutlu ve açık
 
ANKARA °C, 29°C
 
Az bulutlu ve açık
 

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