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Bugün hava nasıl olacak? Güneşli hava...

26 Şubat 2021 Cuma - 10:13 | Son Güncelleme : 26 02 2021 - 10:13

Hava durumu 26 Şubat tahmin raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Peki, bugün hava durumu nasıl? Yapılan son dakika tahminlere göre bugün yurt genelinde herhangi bir yağış beklenmiyor. Öte yandan sıcaklıkların da ülke genelinde mevsim normallerinde seyretmesi ve gün boyu yurt genelinde güneşli havanın etkili olması bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan kesimlerde çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
 
HAVA SICAKLIĞI BUGÜN NASIL?
 
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
 
ÇIĞ UYARISI
 
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
 
MARMARA
 
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
 
EDİRNE °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
 
İSTANBUL °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
 
KIRKLARELİ °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
 
KOCAELİ °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
 
EGE
 
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hedisesi bekleniyor.
 
A.KARAHİSAR °C, 12°C
Az bulutlu ve açık
 
DENİZLİ °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
 
İZMİR °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
 
MANİSA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
 
AKDENİZ
 
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
ADANA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
 
ANTALYA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
 
HATAY °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
 
ISPARTA °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
 
İÇ ANADOLU
 
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
 
ANKARA °C, 12°C
Az bulutlu ve açık
 
ÇANKIRI °C, 12°C
Az bulutlu ve açık
 
ESKİŞEHİR °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
 
KONYA °C, 11°C
Az bulutlu ve açık
 
BATI KARADENİZ
 
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
 
BOLU °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
 
DÜZCE °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
 
KASTAMONU °C, 11°C
Az bulutlu ve açık
 
ZONGULDAK °C, 11°C
Az bulutlu ve açık
 
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
 
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
 
TRABZON °C, 9°C
Parçalı bulutlu
 
AMASYA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
 
RİZE °C, 10°C
Parçalı bulutlu
 
SAMSUN °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
 
DOĞU ANADOLU
 
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
 
ERZİNCAN °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
 
KARS °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
 
VAN °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
 
GÜNEYDOĞU ANADOLU
 
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
 
DİYARBAKIR °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
 
GAZİANTEP °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
 
SİİRT °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
 
ŞANLIURFA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
 

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