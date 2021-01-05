Bugün hava nasıl olacak! Alarm üstüne alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ocak ayı itibariyle kar beklentisi artarken sağanak yağış uyarısı geldi. Bir çok il için yapılan açıklamada kuvvetli yağışların etkili olacağı duyuruldu. Kıyı Ege'de, bugün (Salı) Batı Akdeniz ile Muğla ve Aydın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 yer yer 51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Bu gece ve bugün (Salı) sabah saatlerinde yurdun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN TURUNCU VE SARI UYARI

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Antalya ’da ’turuncu kod’ bildirimiyle birlikte, bugün için kuvvetli ve şiddetli yağış uyarısında bulundu. Sabah saatlerinde başlaması beklenen sağanağın gece saatlerine kadar devam etmesi beklenirken, yağışın kent merkezinde ve batı ilçelerinde etkili olması bekleniyor. Meteoroloji den yapılan uyarıda, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum oluşma riskine karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi. Meteoroloji’nin uyarısında şu ifadelere yer verildi:

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Antalya’da bugün beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerine kadar il genelinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Merkez ilçeleri Konya altı, Muratpaşa, Kepez , Döşemealtı, Aksu ve batı ilçeleri Kaş, Demre, Finike , Kumluca ve Kemer’de çok kuvvetli (51-75 kg/m2) ve şiddetli (76-100 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum oluşma riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Meteoroloji, Muğla için de bugün ’sarı kod’ bildirimi yaptı. Muğla için yapılan uyarıda ise şu ifadelere yer verildi:

Muğla’da beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden itibaren bugün akşam saatlerine kadar kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum oluşma riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

KARADENİZ İÇİN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise şu uyarılara yer verildi:

“Orta ve Doğu Karadeniz ’de rüzgarın bu gece saatlerinden itibaren bugün gece saatlerine kadar güney yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat), iç ve yüksek kesimlerinde hamleli fırtına /60-80 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden, meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baza gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

İZMİR'DE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte gece saatlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, bugün saat 06.00'ya kadar, kısa süreli fırtınayla etkili olacak. Açıklamada, İzmir lilerden sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla hortum oluşma riskine karşı tedbirli olmaları istendi.

ANKARA VALİLİĞİ DUYURDU

Ankara Valiliği, bugün kent genelinde havanın aralıklı sağanak yağışlı geçeceğini ve yağışların yer yer etkili olacağının tahmin edildiğini açıkladı.