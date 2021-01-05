Bugün hava nasıl olacak! Alarm üstüne alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ocak ayı itibariyle kar beklentisi artarken sağanak yağış uyarısı geldi. Bir çok il için yapılan açıklamada kuvvetli yağışların etkili olacağı duyuruldu. Kıyı Ege'de, bugün (Salı) Batı Akdeniz ile Muğla ve Aydın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 yer yer 51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Bu gece ve bugün (Salı) sabah saatlerinde yurdun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
METEOROLOJİ'DEN TURUNCU VE SARI UYARI
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Antalya’da ’turuncu kod’ bildirimiyle birlikte, bugün için kuvvetli ve şiddetli yağış uyarısında bulundu. Sabah saatlerinde başlaması beklenen sağanağın gece saatlerine kadar devam etmesi beklenirken, yağışın kent merkezinde ve batı ilçelerinde etkili olması bekleniyor. Meteorolojiden yapılan uyarıda, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum oluşma riskine karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi. Meteoroloji’nin uyarısında şu ifadelere yer verildi:
Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Antalya’da bugün beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerine kadar il genelinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Merkez ilçeleri Konyaaltı, Muratpaşa, Kepez, Döşemealtı, Aksu ve batı ilçeleri Kaş, Demre, Finike, Kumluca ve Kemer’de çok kuvvetli (51-75 kg/m2) ve şiddetli (76-100 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum oluşma riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
Meteoroloji, Muğla için de bugün ’sarı kod’ bildirimi yaptı. Muğla için yapılan uyarıda ise şu ifadelere yer verildi:
Muğla’da beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden itibaren bugün akşam saatlerine kadar kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum oluşma riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
KARADENİZ İÇİN FIRTINA UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise şu uyarılara yer verildi:
“Orta ve Doğu Karadeniz’de rüzgarın bu gece saatlerinden itibaren bugün gece saatlerine kadar güney yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat), iç ve yüksek kesimlerinde hamleli fırtına /60-80 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden, meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baza gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”
İZMİR'DE YAĞIŞ BEKLENİYOR
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte gece saatlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, bugün saat 06.00'ya kadar, kısa süreli fırtınayla etkili olacak. Açıklamada, İzmirlilerden sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla hortum oluşma riskine karşı tedbirli olmaları istendi.
ANKARA VALİLİĞİ DUYURDU
Ankara Valiliği, bugün kent genelinde havanın aralıklı sağanak yağışlı geçeceğini ve yağışların yer yer etkili olacağının tahmin edildiğini açıkladı.
METEOROLOJİ İL İL hava durumu
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile İstanbul ve Kocaeli çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Edirne, Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bursa, İstanbul, Kırklareli ve Çanakkale 5 Ocak 2020 Pazar (yarın) hava durumu.
EDİRNE -1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İSTANBUL 4°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ -1°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KOCAELİ 2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra kıyıları ile Denizli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Afyonkarahisar, Denizli, İzmir ve Manisa 5 Ocak 2020 Pazar (yarın) hava durumu.
A.KARAHİSAR -2°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 1°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR 5°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
MANİSA 3°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Antalya’nın batı kıyıları ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte Adana, Antalya, Hatay ve Mersin 5 Ocak 2020 Pazar (yarın) hava durumu.
ADANA 6°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 8°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla batı kıyıları çok bulutlu ve sağanak yağışlı
HATAY 7°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ISPARTA -2°C, 9°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu, Aksaray, Nevşehir, Sivas ve Kayseri çevrelerinin bu akşam saatlerinde çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte Ankara, Eskişehir, Konya ve Sivas 5 Ocak 2020 Pazar (yarın) hava durumu.
ANKARA -1°C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 1°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR -2°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA -3°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Karabük çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte Bolu, Düzce, Kastamonu ve Zonguldak 5 Ocak 2020 Pazar (yarın) hava durumu.
BOLU -1°C, 5°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
DÜZCE 1°C, 9°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
KASTAMONU 0°C, 6°C
Parçalı çok bulutlu bu akşam saatlerinde kıyıları yağmur iç kesimleri hafif kar yağışlı
ZONGULDAK 5°C, 10°C
Parçalı çok bulutlu bu akşam saatlerinde yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Amasya, Çorum ve Artvin dışında bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rize, Tokat, Samsun, Trabzon 5 Ocak 2020 Pazar (yarın) hava durumu.
AMASYA -1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 5°C, 13°C
Parçalı çok bulutlu bu akşam saatlerinde yağmurlu
TOKAT 2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı
TRABZON 7°C, 11°C
Parçalı çok bulutlu bu akşam saatlerinde yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin güney ve batısı ile Erzurum ve Kars çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte Erzurum, Kars, Malatya ve Van hava durumu.
ERZURUM -8°C, -1°C
Çok bulutlu bu akşam saatlerinde kar yağışlı
KARS -10°C, -2°C
Çok bulutlu bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı
MALATYA 2°C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN -4°C, 3°C
Çok bulutlu bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte Adıyaman, Diyarbakır, Siirt, Şanlıurfa 5 Ocak 2020 Pazar (yarın) hava durumu.
DİYARBAKIR 3°C, 6°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
GAZİANTEP 2°C, 7°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
SİİRT 2°C, 5°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
ŞANLIURFA 5°C, 8°C
Çok bulutlu ve yağmurlu