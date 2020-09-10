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Bugün hava nasıl? Meteoroloji'den o iller için kritik uyarı

İHA |  10 Eylül 2020 Perşembe - 9:09 | Son Güncelleme : 10 09 2020 - 9:12

Yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul'un Avrupa yakası kıyıları, Kırklareli kıyıları ile Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul'un Avrupa yakası kıyıları, Kırklareli kıyıları ile Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinde  sağanak yağış bekleniyor   
 
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek.
 
Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
 
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 
 
  Ankara: Az bulutlu ve açık 29 
 
  İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Avrupa yakası kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29 
 
  İzmir: Az bulutlu ve açık 35 
 
  Adana: Az bulutlu ve açık 42 
 
  Antalya: Az bulutlu ve açık 37 
 
  Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26 
 
  Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26 
 
  Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 27 
 
  Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37 

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