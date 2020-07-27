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Bugün hava nasıl? Meteoroloji'den o iller için uyarı yapıldı...

İHA |  27 Temmuz 2020 Pazartesi - 9:14 | Son Güncelleme : 27 07 2020 - 9:14

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bugün Kars, Ardahan çevreleri ile Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimleri ile yarın Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


  Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, ülke genelinde mevsim normalleri civarında, güney, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
 
Rüzgarın, genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
 
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 
 
  Ankara: Az bulutlu ve açık 34 
 
  İstanbul: Az bulutlu ve açık 31 
 
  İzmir: Az bulutlu ve açık 34 
 
  Adana: Az bulutlu ve açık 36 
 
  Antalya: Az bulutlu ve açık 32 
 
  Samsun: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu 29 
 
  Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, bugün iç kesimleri, yarın sabah saatlerinde kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 
 
  Erzurum: Parçalı bulutlu 32 
 
  Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42 

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