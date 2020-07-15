15 Temmuz 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 117.741 -0.56 EURO 7,8370 0.14
USD 6,8660 0.03 ALTIN 398,890 -0.13
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bugün hava nasıl? Meteoroloji'den o iller için uyarı yapıldı...

İHA |  15 Temmuz 2020 Çarşamba - 8:58 | Son Güncelleme : 15 07 2020 - 8:58

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Kars, Ardahan, Sakarya ve Bursa'nın Yenişehir ilçesinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
 
Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
 
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 
 
  Ankara: Parçalı ve az bulutlu 32 
 
  İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 27 
 
  İzmir: Az bulutlu ve açık 31 
 
  Adana: Parçalı ve az bulutlu 35 
 
  Antalya: Parçalı ve az bulutlu 34 
 
  Samsun: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 25 
 
  Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 
 
  Erzurum: Parçalı bulutlu 29 
 
  Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39 
 

ETİKETLER

Meteoroloji yağış hava durumu
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.