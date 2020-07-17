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Bugün hava nasıl? Meteoroloji'den o iller için uyarı, bugün...

İHA |  17 Temmuz 2020 Cuma - 9:11 | Son Güncelleme : 17 07 2020 - 9:14

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Kocaeli, Sakarya, Çankırı ve Ankara çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


  Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
 
  Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
 
  Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31 
 
  İstanbul: Parçalı bulutlu 28 
 
  İzmir: Az bulutlu ve açık 33 
 
  Adana: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33 
 
  Antalya: Az bulutlu ve açık 31 
 
  Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26 
 
  Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 
 
  Erzurum: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29 
 
  Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39 

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