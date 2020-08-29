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Bugün hava nasıl? 29 Ağustos hava durumu

İHA |  29 Ağustos 2020 Cumartesi - 9:09 | Son Güncelleme : 29 08 2020 - 9:09

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, diğer yerlerin açık geçeceği tahmin ediliyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
 
Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. 
 
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 
 
  Ankara: Az bulutlu ve açık 34  
 
  İstanbul: Az bulutlu ve açık 32 
 
  İzmir: Az bulutlu ve açık 37 
 
  Adana: Az bulutlu ve açık 36 
 
  Antalya: Az bulutlu ve açık 35 
 
  Samsun: Az bulutlu 27 
 
  Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 27 
 
  Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 29 
 
  Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39 

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