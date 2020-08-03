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Bugün hava durumu nasıl olacak? İki bölge için sağanak yağış uyarısı yapıldı!

03 Ağustos 2020 Pazartesi - 9:25 | Son Güncelleme : 03 08 2020 - 9:25

3 Ağustos hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre Doğu Karadeniz ve Akdeniz’in batısı için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Öte yandan İç Anadolu bölgesinde ise sıcaklıkların 1 ila 3 derece arasında düşmesi bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz Bölgesinin iç kesimleri ve Denizli, Artvin, Rize çevreleri ile Afyonkarahisar'ın güneyi, Trabzon ve Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
İÇ ANADOLU’DA SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR!
 
Hava sıcaklıklarının İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde mevsim normallerinin 1-3 derece altında diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.
 
İSTANBUL °C, 30°C
 
Az bulutlu ve açık
 
İZMİR °C, 37°C
 
Az bulutlu ve açık
 
ANKARA °C, 30°C
 
Az bulutlu ve açık
 

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