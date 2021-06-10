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Bugün güneş tutulması saat kaçta, güneş tutulması hangi ülkelerden görülecek? 10 Haziran güneş tutulması Türkiye’den izlenebilecek mi?

Bugün güneş tutulması saat kaçta, güneş tutulması hangi ülkelerden görülecek? 10 Haziran güneş tutulması Türkiye’den izlenebilecek mi?