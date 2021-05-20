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Bugün Gram altın ne kadar? Çeyrek altın 2021 fiyatı... 20 Mayıs 2021 güncel altın fiyatları

20 Mayıs 2021 Perşembe - 7:40 | Son Güncelleme : 20 05 2021 - 7:40

ABD tahvil faizlerindeki geri çekilme ile birlikte haftaya yükselişle başlayan ons altın, Dolar TL kurundaki geri çekilme ile birlikte gram fiyatını 500 TL seviyesine geriletmişti. Haftaya yükselişle devam eden gram altın son 6 ayın en yüksek seviyesini gördü. 505 seviyelerinde işlem görüyor. Yatırımcı 1 günlük tatil arasından sonra altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Peki, Altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? Altın alınır mı? Altın yükselir mi, düşer mi? Altın Fiyatları bugün ne olur? İşte 20 Mayıs 2021 altın fiyatları!


Geçen aylardaki yükseliş ivmesini koruyan altın, yatırımcı tarafından dikkatle takip ediliyor. Tahvil piyasasındaki hareketlilik, dolar endeksi ve emtia fiyatlarındaki yüksek seyir yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken; hafta başında altının ons fiyatı 8 Ocak tarihinden beri en yüksek seviye olan 1890 dolar seviyesini gördü. Gram altın da altın son 6 ayın en yüksek seviyesini gördü. Peki, Altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? Altın alınır mı? Altın yükselir mi, düşer mi? Altın Fiyatları bugün ne olur? 20 Mayıs 2021 canlı altın kuru ve bugün anlık altın fiyatı...
 
 
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM! 20 MAYIS 2021 ALTIN FİYATLARI
 
ALTININ ONS FİYATI NE KADAR? 
 
Altının ons fiyatı 1.781 dolardan işlem görmeye devam ediyor
 
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
 
505,88 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 505,99 liradan, 3 bin 314 liradan alınan Cumhuriyet altını 3 bin 364 liradan satılıyor.
 
TAM ALTIN NE KADAR?
 
3 bin 320 liradan alınan tam altın 3 bin 407 liradan satılıyor.
 
YARIM ALTIN NE KADAR? 
 
Yarım altın 1.604 TL alış 1.648 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor
 
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
 
804,96 liradan alınan çeyrek altın 824,24 liradan satılıyor.
 
22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR? 
 
22 ayar bileziğin gram fiyatı 458,83 TL alış 459,76 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor
 
 

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