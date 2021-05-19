Kanal D ekranlarının sevilen programı Gelinim Mutfakta'nın bugün yayınlanan bölümünde gelinler kıyasıya yarıştı. Hem gelin hem de kaynana cephesinde hassas konuların konuşulduğu Gelinim Mutfakta son bölümünde Aynur Haktanır-Gülten Haktanır, Seda Yılmaz-Nagehan Yılmaz, Esra Birinci-Fatma Birinci ve Yağnur İşçiler-Nilgün İşçiler çiftleri "Tereyağlı Limonlu Zeytinli Tavuk" için yarıştılar. Peki, Bugün Gelinim Mutfakta’da kim birinci oldu? Bugün Gelinim Mutfakta kim kazandı? İşte 19 Mayıs Gelinim Mutfakta'da kazanan gelin...

Seda Sayan'ın sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta’nın bugünkü bölümünde hem kaynana hem de gelin cephesinde rekabet devam ediyor. Gelinim Mutfakta programının 19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlanan708. bölümünde yarışmacılar "Tereyağlı Limonlu Zeytinli Tavuk" tarifi ile yarıştılar. Peki, Bugün Gelinim Mutfakta’da kim birinci oldu? Bugün Gelinim Mutfakta kim kazandı? İşte 19 Mayıs Gelinim Mutfakta'da kazanan gelin...

BUGÜN GELİNİM MUTFAKTA'NIN KAZANANI KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 19 Mayıs 2021'de yayınlanan 708. Bölümde Aynur Haktanır-Gülten Haktanır, Seda Yılmaz-Nagehan Yılmaz, Esra Birinci-Fatma Birinci ve Yağnur İşçiler-Nilgün İşçiler çiftleri "Tereyağlı Limonlu Zeytinli Tavuk" için yarıştılar.

Bugün gelinler yarıştı ve kayınvalideler de puanladı. Seda Sayan da, 708. Bölümde en beğendiği yemeğe 5 puan verdi!

Seda Sayan, gelinlerin yaptığı yemeklerden yedi ve damak tadına uygun olarak 1'den 5'e kadar puanladı.

SEDA SAYAN EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK PUANI KİME VERDİ?

Seda Sayan, son puanlamayı yaptı. Seda Sayan, Esra'ya 3 puan, Yağnur'a 3 puan, Aynur'a 5 puan ve son olarak da Seda'ya 1 puan verdi.

İŞTE GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ

Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Aynur Haktanır ve Esra Birinci aldı. Çeyrek altını ise bir gelin kazandı.

Haftanın üçüncü gününde en yüksek puanı alarak çeyrek altının sahibi olan gelin, Aynur oldu.