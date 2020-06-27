Bugün fırınlar açık mı? Marketler ve bakkallar açık mı? 27 Haziran sokağa çıkma yasağı başladı mı?

Üniversite sınavına giriş sınavı YKS bugün gerçekleştirilecek. Corona virüs önlemleri nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması YKS nedeniyle yeniden uygulanıyor. YKS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla getirilen sokağa çıkma yasağının detayları pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Bugün fırınlar açık olacak mı? Marketler ve bakkallar açık mı? 27 Haziran sokağa çıkma yasağı başladı mı? İşte sokağa çıkma yasağı hakkında merak edilenler...

Corona virüs önlemleri nedeniyle YKS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla getirilen sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Bugün fırınlar açık olacak mı? Marketler ve bakkallar açık mı? 27 Haziran sokağa çıkma yasağı başladı mı? İşte sokağa çıkma yasağının detayları...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BAŞLADI MI?

27 Haziran Cumartesi (bugün) ve 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla; cumartesi günü (bugün) saat 09.30 ile 15.00 arasında ve Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 il sınırları içinde bulunan vatandaşların bu saat aralıklarında sokağa çıkması kısıtlanacak.

BUGÜN FIRINLAR AÇIK MI? MARKETLER VE BAKKALLAR AÇIK MI?

YKS nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı genelge yayımladı. Genelgede, fırınlar, market ve bakkallar ile ilgili şu bilgilere yer verildi.

"Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde; ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın fırın, unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlıcılara gidip gelebilecektir.)"