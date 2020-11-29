Bugün fırınlar açık mı? Fırınlar kaçta açılıyor?

Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle hafta sonları belli saatler arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. İçişleri Bakanlığı'nın Genelgesi'nde belirtilen haller dışında sokağa çıkmak yasak. Peki, Sokağa çıkma yasağı fırınlar açık mı? Bugün fırınlar kaçta açılıyor? İşte detaylar...
FIRINLAR AÇIK MI?
İçişleri Bakanlığı genelgesine göre;
Hafta sonu boyunca fırınlar normal çalışma saatlerinde açılıp kapanacaktır. Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacaktır.