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Bugün fırınlar açık mı? Fırınlar kaçta açılıyor?

29 Kasım 2020 Pazar - 9:35 | Son Güncelleme : 29 11 2020 - 9:39

Koronavirüs önlemleri nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta sonu da uygulanıyor. Bulaşma riskini azaltmak, salgını kontrol altında tutmak amacıyla uygulanan yasakta pek çok iş yeri de kapalı olacak. Pek çok kişi de sabah saatlerinden itibaren 'Bugün fırınlar açık mı? Fırınlar kaçta açılıyor? Sokağa çıkma yasağı fırınlar açık mı? ' sorularını araştırıyor. İşte detaylar...


Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle hafta sonları belli saatler arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. İçişleri Bakanlığı'nın Genelgesi'nde belirtilen haller dışında sokağa çıkmak yasak. Peki, Sokağa çıkma yasağı fırınlar açık mı? Bugün fırınlar kaçta açılıyor? İşte detaylar...
 
 
FIRINLAR AÇIK MI? 
 
İçişleri Bakanlığı genelgesine göre;
 
Hafta sonu boyunca fırınlar normal çalışma saatlerinde açılıp kapanacaktır. Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacaktır.
 
 
 
 

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