Bugün Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz var mı? EDHO yeni bölüm var mı? EDHO yeni bölüm fragmanı!

Ekranların sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) heyecan dolu bölümleriyle izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Her bölümü aksiyon dolu sahneleriyle ekranlarda fırtına estiren EDHO'nun bugün yayınlanığp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Bilindiği gibi bazı dizilerde daha önce koronavirüs nedeniyle setlere ara verilmiş, oyuncular bir süre karantinada kalmıştı. Fenomen dizinin takipçileri de 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz var mı? EDHO yeni bölüm var mı?' sorularını sıklıkla araştırıyor. İşte EDHO ile ilgili son haberler ve yeni bölüm fragmanı!

Koronavirüs nedeniyle televizyon ekranlarının sevilen dizi leri zaman zaman çalışmalarına ara verirken, en son Çukur'un yayınlanmaması dizi takipçilerini endişelendirmişti. Yapımcı tarafından herhangi bir açıklama yapılmamıştı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) takipçileri de 'Bugün Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayınlanacak mı? İşte EDHO ile ilgili son haberler ve yeni bölüm fragmanı!

BUGÜN EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ VAR MI?

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) devam ediyor. ATV 'nin yayın akışındaki bilgilere göre, bugün saat 20.00'de ekranlara gelecek.

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Altıncı sezonuyla ekranlarda yer alan dizinin son bölümüne hedefteki İlyas'ın düşmanlarına kurduğu tuzak ve eşi Ömür'ü hayatından çıkarması damga vurdu.Eşi Ömür'le problemleri olan İlyas bir yandan düşmanlarının da hedefindeydi. Ancak İlyas, yeğeni Alpaslan ve Pınar'ın yardımıyla düşmanlarına tuzak kurdu ve onları avlamaya devam etti. İlyas, kurduğu plan gereği Pınar'la baş başa yemek yerken eşi Ömür tarafından basıldı ve Ömür, Pınar'a silah çekti. Bu olay İlyas için bardağı taşıran son damla oldu ve eşi Ömür'e "Hayatımdan çık git dedi."

EDHO YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

KANLI NİKAH!

İlyas Çakırbeyli'nin Pınar'la birlikte kurduğu oyun Ömür Çakırbeyli'nin son anda mekanı basmasıyla bozulur. Tüm düşmanlarını tek seferde temizlemeyi planlayan İlyas Çakırbeyli, sadece Rıdvan'ın oğlu Musa'yı öldürebilir.

Oğlunun intikamını almak isteyen Rıdvan ise kana kan diyerek okları Hızır Çakırbeyli'nin oğlu Hızır Ali'ye çevirir. Kendisinden habersiz yapılan planlardan rahatsız olan Hızır Çakırbeyli, duruma el koyarak kendi oyunun kurmak için kolları sıvar.

Haşmet Façalı, İlyas ve Ömür arasındaki gerginlik yüzünden köprüleri yıkmaya hazırdır. Fakat Didem'in aşkı, iki aile arasında yeni bir başlangıç yaptırır. Didem ve Hızır Ali'nin bu durumuna müdahale eden Hızır Çakırbeyli, Haşmet Façalı ile konuşarak sevenlerin kavuşmasını ister. Çıkan savaş yüzünden nikah merasimini evlerinin bahçesinde yapma kararı alan Hızır Çakırbeyli, oğlu Hızır Ali'ye ve Didem'e yapılacak saldırıyı yine de engelleyemez.