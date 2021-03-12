Cuma namazı ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar Cuma namazı saatini sorguluyor. Cuma namazı saatleri il il Diyanet tarafından belirlendi. Öğle ezanı vakti içerisinde yer alan Cuma namazı saatlerine haberimizde yer verdik. Bugün cuma namazı saat kaçta? Cuma saati, öğle ezanı ve cuma vakti ile Ankara, İzmir ve İstanbul cuma vakti ezan saatleri…

İl il cuma namazı saatleri araştırması başladı. 12 Mart 2021 Cuma günü için ibadetini yerine getirmek isteyenler Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitleri sayfası üzerinden illerdeki öğle ezanı saatlerini araştırıyor. Biz de Diyanet’e göre Cuma ezanı saatlerine haberimizde yer verdik. Cuma saati kaçta? Bugün cuma namazı saat kaçta? Cuma saati, öğle ezanı ve cuma vakti…

BUGÜN CUMA NAMAZI SAATİ KAÇTA? (12 MART 2021 DİYANET CUMA NAMAZI SAATLERİ)

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? 13:19

ANKARA CUMA SAATİ: 13:03

İZMİR CUMA VAKTİ: 13:26

ADANA CUMA NAMAZI SAATİ: 12:54

BURSA CUMA EZANI SAATİ: 13:19

ANTALYA CUMA NAMAZI VAKTİ: 13:12

KONYA ÖĞLE EZANI SAAT KAÇTA? 13:05

ESKİŞEHİR CUMA SAATİ: 13:13

MERSİN CUMA VAKTİ : 12:56

Diğer illerdeki Cuma saatlerini sorgulamak için aşağıdaki bağlantıdan İstanbul yerine istediğiniz ili seçebilir ve o ilin namaz vakitlerine ulaşabilirsiniz.

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