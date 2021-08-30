Bugün borsa açık mı? 30 Ağustos Borsa tatil mi, İstanbul (BİTS) bugün çalışıyor mu, işlem yapılıyor mu?

30 Ağustos borsa açık mı? Resmi tatillerde borsanın açık olup olmadığı merak ediliyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın pazartesi gününe denk gelmesi borsanın durumunun sorgulanmasına neden oldu. Peki, borsa İstanbul bugün açık mı, 30 Ağustos borsa tatil mi, çalışıyor mu? Borsa İstanbul (BİTS) durumu…

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda borsanın açık olup olmadığı sorgulanıyor. Borsa İstanbul, tatil günleri hakkında resmi sitesinde bir açıklama yayımladı. Peki, bugün borsa açık mı, 30 Ağustos borsa borsa çalışıyor mu, kapalı mı?

30 AĞUSTOS BORSA AÇIK MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda her sene olduğu gibi bu sene de borsa açık olmayacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatiller içerisinde yer aldığından pazartesi günü ayrıca PTT'ler, noterler, kargolar gibi resmi kurumlar kapalı olacak.