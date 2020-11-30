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Bugün başlıyor! Asgari ücretin yüzde 30'u...
Onlarca kişi bekliyordu. Bugün başlıyor. Her ay asgari ücretin yüzde 30'u kadar kadar ödeme yapılacak.
Kovid-19 salgını hayatımızı pek çok yönden olumsuz etkiliyor. Kış aylarına girdiğimiz süreçte virüse yakalananların sayısındaki artış ve hastalığın bulaşması açısından işyerlerinin taşıdığı risk, gün geçtikçe daha sıkı önlemlerin alınmasına yol açıyor. Salgından en fazla etkilenen alanlardan biri de eğitim. Bu bakımdan, mesleki eğitim faaliyetlerinin önemli bir unsuru olan stajların ciddi anlamda etkilendiğini söylemek mümkün. Milliyet'ten Cem Kılıç yazdı. Staj ile ilgili tüm detaylar...