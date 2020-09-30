Bugün başladı... Binde 2'ye çekildi! Altın ve döviz...

Kambiyo işlemlerindeki Banka Sigorta ve Muamele Vergisi (BSMV) oranı yüzde 1'den binde 2'ye indirildi. Banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) nispetlerinin tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan "%1 (yüzde bir)" ibaresi "binde iki" şeklinde değiştirildi. Kambiyo işlemlerindeki BSMV oranı 24 Mayıs'ta binde 2'den yüzde 1'e çıkarılmıştı.
Banka Sigorta Muamele Vergisi kapsamında döviz ve altın almak isteyenlere, banka, yetkili müessese (döviz büfeleri) ve diğer finansal kuruluşlar tarafından satılan dolar, euro vb yabancı paralar ile yine bankalarda açılan altın mevduat/yatırım hesapları için fiziki olmayan altın satış tutarı üzerinden kambiyo işlem vergisi alınıyor.