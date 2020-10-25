Bugün altın ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı kaç lira? Hafta sonu altın fiyatları...

ABD seçimlerine günler kala altın ve gümüş fiyatları yatırımcısı tarafından araştırılan konuların başında geliyor. Geçen haftanın son işlem günü olan 23 Ekim Cuma günü Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,70 artışla 488,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, haftanın kapanışında çeyrek altın 791,00 lira, Cumhuriyet altını 3.237,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,70 yükselişle 488,20 liradan işlem görmüştü.
25 EKİM ALTIN FİYATLARI
BUGÜN GRAM ALTIN NE KADAR? CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
487,28 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 487, 41 liradan, 3 bin 221 liradan alınan Cumhuriyet altını 3 bin 270 liradan satılıyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
3 bin 207 liradan alınan tam altın 3 bin 287 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
1.550 liradan alınan yarım altın 1.590 liradan ve 777,63 liradan alınan çeyrek altın 795 liradan satılıyor.